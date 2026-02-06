Rubriques

Former les influenceurs pour inspirer les entrepreneurs de demain

L’accès limité au financement, le manque de visibilité et l’insuffisance d’accompagnement structuré constituent encore des freins majeurs pour les entrepreneurs togolais.

Didier Samon © republicoftogo.com

Pour y répondre, le Togo bénéficie du programme Investing in Young Businesses in Africa – Supporting Entrepreneurial Ecosystem Development (IYBA-SEED), initié par la Commission de l’Union européenne. Mis en œuvre par Expertise France sur une période de 18 mois, ce programme vise à renforcer l’écosystème entrepreneurial.

Parmi les actions prévues figure INFLU’PRENEUR, un projet dédié aux créateurs de contenus numériques. Selon son coordonnateur, Didier Samon, l’initiative a pour objectif de professionnaliser les influenceurs en leur fournissant des outils responsables de création, d’optimisation et de monétisation de contenus.

Le projet ambitionne de former des influenceurs capables de produire des flux informatifs, éducatifs et engageants autour de l’entrepreneuriat, tout en valorisant l’écosystème local d’appui aux entreprises. L’accompagnement porte également sur le storytelling, le marketing de contenu, l’engagement du public et l’éthique.

« La réussite de l’entrepreneuriat passe aussi par un changement de mentalités et la valorisation des initiatives locales. Les créateurs de contenus sont des relais stratégiques de cette dynamique », souligne Didier Samon.

À terme, les bénéficiaires d’INFLU’PRENEUR deviendront de véritables ambassadeurs de l’entrepreneuriat, capables d’inspirer les jeunes et les femmes à entreprendre et à croire en l’avenir économique du Togo.

