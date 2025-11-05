Forum économique Afrique francophone-Royaume Uni à Lomé

Le Togo accueillera les 12 et 13 novembre prochains le Forum sur le commerce et l'investissement, Royaume-Uni-Afrique francophone de l'ouest et du centre (UK-WCAF).

Une rencontre organisée par Developing Markets Associates (DMA Invest), en partenariat avec UK Export Finance (UKEF), le department for business and trade (DBT) du Royaume-Uni et le gouvernement togolais.

Fondée en 2007, l’entreprise britannique DMA s’est imposée comme l’un des principaux leaders en matière de promotion du commerce et des investissements pour les économies situées en dehors du G20. Sa mission : faire circuler les capitaux vers les marchés émergents, à travers divers mécanismes stratégiques, notamment des sommets d’investissement et des missions commerciales gouvernementales.

En 2015, la société a élargi son champ d’action en lançant DMA Invest, une entité spécifiquement dédiée à la promotion du commerce et des investissements dans les marchés dits « frontière » ou non traditionnels. Cette initiative a permis à DMA de consolider son rôle en tant que pionnier de l’investissement direct étranger (IDE) dans ces zones à fort potentiel.

DMA s’appuie sur un réseau actif de plus de 5 000 investisseurs institutionnels et privés, opérant dans tous les secteurs clés et régions du globe. Ce maillage stratégique permet à la société de connecter les opportunités locales aux financements internationaux, tout en répondant aux exigences spécifiques de chaque marché.

Parmi les outils les plus efficaces développés par DMA figurent ses rapports d’investissement, largement reconnus pour leur rigueur méthodologique et leur pertinence économique. Ces publications s’appuient sur les indicateurs économiques les plus récents, offrent une analyse approfondie des secteurs clés d’un pays, présentent les meilleures pratiques en matière d’attraction des IDE, et bénéficient toujours du soutien officiel du gouvernement concerné.

La crédibilité de DMA s’est bâtie au fil des années grâce à la confiance de plus de 50 gouvernements, ainsi que d’institutions de renom telles que la Banque mondiale, le FMI, le DfID (Département britannique pour le développement international), et plusieurs institutions financières internationales..

L’événement de Lomé réunira plus de 600 décideurs publics, investisseurs et chefs d'entreprise venus de plusieurs pays pour explorer de nouvelles opportunités d'affaires et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Afrique francophone.

Le choix de Lome confirme la reconnaissance du Togo comme Hub économique regional de premier plan, indiquent les officiels.

Parmi les pays attendus, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'lvoire, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, la République du Congo, la RDC et le Sénégal.