L'Algérie souhaite faire des affaires au Togo

L’Algérie affiche sa volonté de renforcer ses liens économiques et commerciaux avec le Togo, en particulier à travers une augmentation de la présence de ses entreprises.

Alger, la capitale algérienne © republicoftogo.com

Il est vrai que cette présence est modeste alors que celle du voisin marocain est significative (Banques, télécom …).

Une délégation du patronat algérien (OPA), conduite par son président Sidi Saïd Abderrahmen, est actuellement à Lomé. Elle s’est entretenue mardi avec José Kwassi Symenouh, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI Togo).

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les conditions d’investissement, les procédures de création d’entreprise, les mécanismes d’accompagnement institutionnel et les zones industrielles disponibles pour accueillir des activités économiques.

La délégation algérienne s’est également intéressée aux possibilités de partenariats avec des entrepreneurs togolais, notamment dans les secteurs de l’agro-industrie, de l’énergie, de la construction, et des services logistiques.

Une crise de recouvrement généralisée

Selon un rapport publié par la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC), les compagnies nationales d’électricité du Bénin (SBEE), du Togo (CEET) et du Niger (NIGELEC) doivent un total de 19,97 millions de dollars au Nigeria pour l’électricité fournie au cours du premier semestre 2025.

Les Togolais épargnent de plus en plus

Le Togo enregistre ces dernières années une dynamique positive en matière d’épargne, reflet à la fois de la résilience de sa population et de la vitalité de son économie.

