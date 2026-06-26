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La filière cotonnière accélère

Deuxième bassin cotonnier du Togo, la région des Plateaux sort d'une campagne 2025-2026 encourageante - 25 942 tonnes produites sur 23 149 hectares - et entend capitaliser sur cette dynamique.

Des ambitions de production importantes pour 2030 © republicoftogo.com

Deuxième bassin cotonnier du Togo, la région des Plateaux sort d'une campagne 2025-2026 encourageante - 25 942 tonnes produites sur 23 149 hectares - et entend capitaliser sur cette dynamique.

Pour la campagne à venir, l'Union régionale des cotonculteurs vise 35 000 tonnes sur 35 000 hectares, soit une progression de près de 35% par rapport à la saison écoulée. 

Un objectif ambitieux, mais cohérent avec les ambitions nationales : la filière togolaise cible une production annuelle comprise entre 150 000 et 200 000 tonnes à l'horizon 2030, pour une culture qui pèse entre 1% et 4,3% du PIB selon les années.

Aléas climatiques, hausse des prix des intrants, accès limité au financement et attaques de ravageurs ont pesé sur la campagne écoulée. En réponse, le gouvernement a engagé des mesures concrètes : stabilisation des prix des intrants et du kilogramme de coton graine, et amélioration de l'accès aux marchés internationaux.

La région des Plateaux a les atouts pour tenir ses ambitions. Il lui reste à lever les contraintes qui freinent encore son plein potentiel.

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