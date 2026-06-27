Les entreprises du BTP se rebiffent

Le torchon brûle entre les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics et l'Autorité de régulation de la commande publique. Le Groupement national des entrepreneurs de bâtiments et travaux publics du Togo (GNEBTP-Togo) dresse un réquisitoire sévère contre ce qu'il qualifie de « dysfonctionnements institutionnels graves ».

Tout part d'un même constat : depuis 2019, les textes sont rédigés, les décrets adoptés, la feuille de route établie, mais le système de qualification et de classification des entreprises du BTP, rendu obligatoire par la loi en 2021, n'existe toujours pas dans les faits.

« C'est la faille originelle dont découlent tous les autres désordres », tranche Komlan Seydou, vice-président du GNEBTP. Sans classification, n'importe quelle entreprise peut soumissionner à n'importe quel marché. Résultat : des chantiers abandonnés, des ouvrages de mauvaise qualité et « le contribuable togolais qui paie deux fois ».

Quatre griefs majeurs

Le GNEBTP pointe également un directeur général de l'ARCOP qui assure l'intérim depuis plus de sept ans sans procédure légale de désignation, un Conseil de régulation dont les membres sont en fin de mandat depuis plusieurs années, un Comité de règlement des différends qui fonctionne encore sur des textes abrogés depuis 2021, et un numéro vert détourné de sa mission première pour régler des comptes entre concurrents.

Le GNEBTP réclame l'application immédiate de la classification des entreprises, la nomination d'un directeur général issu d'une procédure transparente, la recomposition du Conseil de régulation et une réforme des sanctions. Des textes existent. Il suffit, dit le Groupement, de les appliquer.