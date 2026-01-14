Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'offre de crédit se réduit

Les institutions de microfinance affichent des résultats contrastés au premier semestre 2025, avec une hausse significative des dépôts mais un recul préoccupant de l'offre de crédit.

La microfinance reste un acteur incontournable de l'inclusion financière © republicoftogo.com

Les institutions de microfinance affichent des résultats contrastés au premier semestre 2025, avec une hausse significative des dépôts mais un recul préoccupant de l'offre de crédit.

Si les dépôts ont enregistré une progression de 2,7%, atteignant 11,9 milliards de Fcfa, l’encours des crédits a connu une baisse de 1,9%.

Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la hausse des dépôts témoigne du dynamisme des activités économiques dans le secteur privé et d'une culture de l'épargne solidement ancrée dans les habitudes des Togolais.

Cependant, la contraction de l'offre de crédit soulève des interrogations. Cette tendance traduit une approche prudente adoptée par les établissements financiers face aux risques d'insolvabilité. Si cette stratégie vise à préserver la stabilité économique et financière du pays, elle se fait au détriment des petites et moyennes entreprises du secteur privé, qui peinent à obtenir les financements nécessaires au développement de leurs activités.

Cette situation contraste avec les performances observées dans d'autres pays de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin affichent des augmentations de l'encours des crédits pouvant atteindre 3,4% au cours du deuxième trimestre 2025, démontrant une dynamique plus favorable à l'investissement productif.

Malgré tout, la microfinance reste un acteur incontournable de l'inclusion financière.

Le secteur compte aujourd'hui 70 institutions reconnues et disposant d’une licence en bonne et due forme.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Gozem met le cap sur Abidjan

Gozem met le cap sur Abidjan

C’est un tournant stratégique pour Gozem. Le champion francophone de la mobilité et de la livraison à la demande prévoit de lancer ses activités en Côte d’Ivoire à la fin de l’année 2026, selon des informations publiées mercredi par Jeune Afrique.

Apaisement des tensions inflationnistes

Apaisement des tensions inflationnistes

Le taux d’inflation s’est établi à 0,4 % à fin décembre 2025, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique et des sciences économiques et démographiques (INSEED). Ce niveau marque une baisse significative de 2,5 points par rapport à la même période en 2024, où l’inflation atteignait 2,9 %.

Risques calculés

Risques calculés

La gouvernance des risques dans le secteur des finances et des assurances va connaître une avancée tournant avec la création de l'Association pour le Management des Risques et des Assurances au Togo (AMRAT).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.