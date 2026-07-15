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La CEA accompagne le Togo vers un budget 2027 plus inclusif

Le Togo mise sur sa jeunesse pour transformer son économie. C'est le message porté par une nouvelle mission d'appui technique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) auprès du gouvernement togolais, consacrée à la Budgétisation sensible au dividende démographique (BSDD).

Ngone Diop, directrice CEA, Bureau sous régional Afrique de l'ouest © DR

Le Togo mise sur sa jeunesse pour transformer son économie. C'est le message porté par une nouvelle mission d'appui technique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) auprès du gouvernement togolais, consacrée à la Budgétisation sensible au dividende démographique (BSDD).

L'enjeu tient en un chiffre : près de 60 % de la population togolaise a moins de 25 ans. Une jeunesse porteuse d'innovation et d'entrepreneuriat, mais dont le potentiel ne se transformera en véritable moteur de croissance qu'à condition d'y investir massivement : éducation, santé, emploi, protection sociale, bonne gouvernance.

C'est tout l'objet de la BSDD. Loin d'être un simple outil technique, cette approche budgétaire vise à orienter les ressources publiques vers les investissements les plus porteurs pour le capital humain, en assurant une cohérence entre priorités nationales, politiques sectorielles et allocations budgétaires.

Cette mission s'appuie sur quatre ans de collaboration entre la CEA et le Togo. L’objectif est d’intégrer la BSDD dans la préparation du budget de l'État pour 2027.

Pendant deux jours, experts des ministères et institutions impliqués dans la chaîne budgétaire seront formés à cette approche, avec un mot d'ordre : que chaque franc public dépensé serve davantage les jeunes et les femmes, sans laisser personne de côté.

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