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Visite de Anna Bjerde à Lomé

La directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale (GBM), Anna Bjerde, effectue une tournée régionale au Tchad (15-16 juillet), au Togo et au Bénin (16-17 juillet), avec un focus particulier sur le Togo. Elle est accompagnée d'Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Anna Bjerde © WB

La directrice générale des opérations du Groupe de la Banque mondiale (GBM), Anna Bjerde, effectue une tournée régionale au Tchad (15-16 juillet), au Togo et au Bénin (16-17 juillet), avec un focus particulier sur le Togo. Elle est accompagnée d'Ousmane Diagana, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Au Togo, Mme Bjerde rencontrera les plus hautes autorités du pays pour approfondir le dialogue stratégique sur les priorités nationales de développement, les réformes en cours et l'agenda d'intégration régionale. Le timing n'est pas anodin : le pays finalise actuellement sa nouvelle feuille de route de développement pour 2026-2031.

Les échanges porteront notamment sur la création d'emplois à travers les plateformes logistiques et les corridors économiques, ainsi que sur les investissements destinés à renforcer le commerce, la connectivité régionale et la résilience climatique, en particulier autour du port de Lomé et dans le cadre du Programme de gestion du littoral ouest-africain.

Comme dans les deux autres pays de sa tournée, Anna Bjerde visitera également des projets financés par la Banque mondiale au Togo et rencontrera des bénéficiaires, afin d'évaluer sur le terrain les progrès réalisés et les défis restants.

Avant d'arriver à Lomé, elle participera au Tchad au Forum africain de l'eau, organisé sous le thème « De la vision à l'action », dans le cadre de l'initiative Water Forward, qui vise à améliorer la sécurité hydrique de 400 millions de personnes d'ici 2030. Elle clôturera sa mission au Bénin, où elle assistera au lancement du nouveau Cadre de partenariat pays 2026-2036.

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