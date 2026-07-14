Modernisation des infrastructures portuaires

Le Port autonome de Lomé renforce ses infrastructures d'accostage pétrolier, avec l'appui du groupe français Eiffage Génie Civil et d'Inros Lackner (Allemagne). En deux mois, de nouveaux pieux d'accostage ont été installés.

Ces ducs-d'Albe sont des ouvrages portuaires indépendants, ancrés profondément dans le fond du bassin, qui servent à l'accostage ou à l'amarrage des navires. Conçus pour absorber les efforts considérables générés par des bâtiments de grande taille, ils protègent aussi les quais et les installations portuaires.

Le chantier, exécuté depuis une barge spécialisée dans un environnement maritime exigeant, a mobilisé une technicité pointue : dépose des structures existantes, vibrofonçage et battage de pieux métalliques de près de 1,6 mètre de diamètre, puis installation des équipements d'accostage (défenses et bollards).

Pour l'administration portuaire, il s'agit d'un « projet stratégique qui vise à améliorer la sécurité des opérations d'accostage et à renforcer la performance des installations dédiées au trafic des produits pétroliers ».