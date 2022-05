La Data au service de la lutte contre la fraude fiscale

Lutter contre la fraude fiscale n’est pas une mince affaire. L’OTR affiche de meilleures performances année après année, mais des milliards passent entre les mailles du filet.

L’Office chargé de la collecte des taxes et impôts bénéficie de l’assistance technique d’Expertise France et de la FERDI, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), et de son Institut des hautes études du développement durable (IHEDD)

Des experts français sont depuis lundi à Lomé où ils assurent la promotion de l’utilisation de la Data dans l’administration fiscale et douanière’.

Ce programme est financé par le Trésor français, indique Céline De Quatrebarbes, la directrice de l’IHEDD.

In fine, l’objectif est de permettre à l’administration fiscale de savoir comment détecter des incohérences, des fraudes potentielles à travers les données numériques.

Le développement de ces outils sera un plus pour effectuer des contrôles plus efficaces et mieux ciblés.