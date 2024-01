La Plateforme Industrielle d'Adétikopé : un pôle de développement économique au Togo

La Plateforme Industrielle d'Adétikopé, également connue sous le nom de PIA, est un projet de développement économique majeur.

Cette initiative ambitieuse vise à créer un environnement propice à l'industrialisation, à la transformation et, in fine, à la croissance économique et à la création d’emplois.

La PIA est un projet stratégique du gouvernement visant à diversifier l'économie et à promouvoir le secteur industriel.

Située à proximité de la capitale, Lomé, cette plateforme offre un accès facile aux infrastructures de transport et aux ports, ce qui en fait un emplacement idéal pour les investisseurs nationaux et étrangers.

La PIA est équipée d'infrastructures de pointe conçues pour accueillir diverses industries, allant de la fabrication à la logistique en passant par la technologie.

Les entreprises qui s'installent sur la PIA bénéficient de nombreux avantages, notamment des incitations fiscales, des procédures simplifiées pour les investissements, un accès à une main-d'œuvre qualifiée et une connectivité aux marchés régionaux et internationaux.

L’objectif est de diversifier l'économie en encourageant la création d'entreprises dans divers secteurs, notamment l'agro-industrie, la logistique, l'énergie renouvelable, la transformation des produits agricoles, la technologie, et bien d'autres. Cette diversification contribue à réduire la dépendance à l'égard de secteurs économiques spécifiques et à stimuler la résilience économique.

La PIA s'engage à promouvoir le développement durable en mettant en œuvre des pratiques industrielles respectueuses de l'environnement. Elle encourage également l'innovation et la recherche dans des domaines tels que les énergies renouvelables et la gestion des ressources naturelles.

Pour les opérateurs du parc, la société Arise, l’année 2023 a démontré la pertinence du projet avec les débuts d’une véritable industrie textile et la transformation de 75.000 tonnes de graines de soja.

La PIA a permis la création de 3.000 emplois directs.

Arise développe un parc similaire au Bénin voisin et dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale.