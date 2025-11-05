La Turquie annonce les couleurs pour la Foire de Lomé

À l’occasion de la 20e Foire Internationale de Lomé, prévue du 28 novembre au 14 décembre 2025, la Turquie va aménager un stand destinée à promouvoir le pays et ses échanges avec le Togo.

Le pavillon accueillera une délégation de fabricants turcs aux côtés d’investisseurs et d’industriels togolais, avec un intérêt particulier pour les chaînes de valeur dans les secteurs du textile, du BTP, et des équipements industriels.

Objectif : favoriser des rencontres B2B structurantes pour les deux économies.

Cette présence s’inscrit dans la continuité d’une dynamique bilatérale forte. Entre 2021 et 2024, le volume des échanges entre les deux pays est passé de 128 à 150 millions de dollars, selon des chiffres communiqués par l’ambassade de Turquie.