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Le karité, trésor rural à préserver absolument

Le Togo, septième producteur mondial de karité avec près de 50 000 tonnes d'amandes par an, s'apprête à lancer un projet de gestion durable de cette filière, en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) et avec l'appui financier du Service forestier coréen.

Utilisations diverses, de l'alimentation aux cosmétiques © republicoftogo.com

Le Togo, septième producteur mondial de karité avec près de 50 000 tonnes d'amandes par an, s'apprête à lancer un projet de gestion durable de cette filière, en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) et avec l'appui financier du Service forestier coréen.

Concrètement, il s'agit de reboiser 2 000 hectares de plantations dans les régions Maritime, Centrale, Kara et des Savanes, tout en améliorant la gouvernance locale, la qualité de la production et la résilience climatique des zones concernées. Les coopératives de femmes et de jeunes seront au cœur du dispositif.

Le karité, c'est bien plus qu'un simple arbre. Son beurre, extrait des amandes, est depuis des siècles un pilier de l'alimentation en Afrique de l’Ouest, utilisé pour la cuisson, mais aussi comme remède traditionnel contre les courbatures, les brûlures et les affections cutanées. 

À l'international, il est devenu un ingrédient incontournable de l'industrie cosmétique et pharmaceutique : crèmes hydratantes, baumes à lèvres, savons, chocolats... Le beurre de karité se retrouve aujourd'hui dans les rayons des plus grandes enseignes mondiales.

La filière fait vivre des milliers de familles, principalement dans les zones rurales, où les femmes en sont les premières actrices.

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