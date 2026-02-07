Rubriques

Le nombre de nouvelles entreprises recule

La dynamique de création de nouvelles entreprises continue de s’essouffler. À fin janvier 2026, 1 406 nouvelles sociétés ont été créées auprès du Centre de formalité des entreprises (CFE).

De nombreuses entreprises ne débutent jamais une activité © republicoftogo.com

Ce chiffre est en recul par rapport à janvier 2025.

Cette baisse mensuelle s’inscrit dans une tendance plus large. Entre 2024 et 2025, le nombre total de nouvelles entreprises créées est passé de 14 921 à 14 172, confirmant un ralentissement progressif de l’élan entrepreneurial.

Mais derrière ces chiffres se cache une réalité plus préoccupante. De nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial soulignent que toutes les entreprises formalisées ne démarrent pas une activité réelle. Selon eux, une part non négligeable des sociétés déposent leurs statuts, obtiennent une existence légale, mais ne lancent jamais leurs activités, faute de moyens, de visibilité ou face à un environnement jugé trop contraignant.

Les entrepreneurs pointent notamment du doigt une pression fiscale trop élevée, qu’ils estiment disproportionnée au regard des réalités économiques.

