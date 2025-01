Les bonnes résolutions de l'année nouvelle

Lors d'une déclaration lundi, la ministre du Commerce, Rose Kayi Mivédor-Sambiani, a réaffirmé son engagement à soutenir le secteur privé tout en renforçant la protection des consommateurs.

Ce double objectif s’inscrit dans une stratégie globale visant à promouvoir la compétitivité des entreprises locales et à lutter contre les abus sur le marché.

La ministre a annoncé un appui renforcé aux petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent le moteur de l’économie togolaise. Selon elle, des mesures spécifiques seront mises en œuvre pour aider ces structures à surmonter leurs défis, notamment en matière de financement, de formation et d'accès aux marchés.

L’objectif est de rendre les PME plus compétitives face aux produits importés, souvent perçus comme dominant le marché togolais. Pour ce faire, le ministère du Commerce prévoit des initiatives pour booster la production locale et encourager la consommation des produits "made in Togo".

Rose Kayi Mivédor-Sambiani a également mis l’accent sur l’importance de valoriser les produits locaux, souvent plus abordables que les produits importés.

Outre le soutien au secteur privé, le ministère du Commerce se donne pour mission de protéger les consommateurs contre les abus. Cela inclut la lutte contre la vente de produits frelatés, la régulation des prix pour éviter les pratiques commerciales déloyales et une surveillance accrue des marchés pour garantir la conformité des produits aux normes en vigueur.

« Les consommateurs doivent être protégés des abus. Notre succès se mesurera à travers des marchés plus équitables et une population mieux servie », a déclaré la ministre.