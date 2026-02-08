Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Les taxes sur les jeux de hasard en forte augmentation

Les jeux de hasard connaissent une progression notable. Cette dynamique est en grande partie portée par la stratégie de proximité mise en œuvre par la Loterie nationale togolaise (LONATO), qui a progressivement étendu son réseau de points de vente sur l’ensemble du territoire.

Meilleur maillage de la LONATO et nouveaux jeux © republicoftogo.com

Les jeux de hasard connaissent une progression notable. Cette dynamique est en grande partie portée par la stratégie de proximité mise en œuvre par la Loterie nationale togolaise (LONATO), qui a progressivement étendu son réseau de points de vente sur l’ensemble du territoire.

La taxe sur les produits des jeux de hasard (TPJH), initialement estimée à 2,9 milliards de Fcfa pour 2025, devrait enregistrer une hausse significative de 50,8 % en 2026, pour atteindre 4,4 milliards.

À fin octobre 2025, les réalisations de la TPJH s’élevaient déjà à 2,6 milliards, pour une prévision annuelle de 2,9 milliards.

Selon la LONATO, cette croissance s’explique principalement par l’introduction de nouveaux jeux et par une meilleure couverture en points de vente.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le nombre de nouvelles entreprises recule

Le nombre de nouvelles entreprises recule

La dynamique de création de nouvelles entreprises continue de s’essouffler. À fin janvier 2026, 1 406 nouvelles sociétés ont été créées auprès du Centre de formalité des entreprises (CFE).

Ollo Africa digitalise les tontines

Ollo Africa digitalise les tontines

Première fintech togolaise agréée l’an dernier par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), la start-up Ollo Africa voit désormais grand.

Le Togo assure la présidence de l'OHADA

Le Togo assure la présidence de l'OHADA

Succédant au Tchad, le Togo assurera, pour les douze prochains mois, la présidence tournante du conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.