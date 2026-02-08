Les taxes sur les jeux de hasard en forte augmentation
Les jeux de hasard connaissent une progression notable. Cette dynamique est en grande partie portée par la stratégie de proximité mise en œuvre par la Loterie nationale togolaise (LONATO), qui a progressivement étendu son réseau de points de vente sur l’ensemble du territoire.
La taxe sur les produits des jeux de hasard (TPJH), initialement estimée à 2,9 milliards de Fcfa pour 2025, devrait enregistrer une hausse significative de 50,8 % en 2026, pour atteindre 4,4 milliards.
À fin octobre 2025, les réalisations de la TPJH s’élevaient déjà à 2,6 milliards, pour une prévision annuelle de 2,9 milliards.
Selon la LONATO, cette croissance s’explique principalement par l’introduction de nouveaux jeux et par une meilleure couverture en points de vente.