Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Lomé accélère son intégration au marché africain

Le Togo a organisé jeudi une évaluation nationale de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), à l'initiative du ministère du Commerce et du Contrôle de la qualité.

1,4 milliard de consommateurs © republicoftogo.com

Le Togo a organisé jeudi une évaluation nationale de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), à l'initiative du ministère du Commerce et du Contrôle de la qualité.

Les progrès sont réels : ratification du protocole par le Parlement, mise en place d'un comité national de suivi, facilitation des échanges commerciaux et déploiement de chaînes de valeur agricoles régionales, exemption de visa pour tous les ressortissants africains.

Des défis importants subsistent néanmoins : insuffisance des infrastructures de transport, systèmes de paiement transfrontaliers peu développés, lourdeurs administratives aux frontières et manque de compétitivité des entreprises locales.

Les travaux, qui s'achèvent vendredi, devront déboucher sur des recommandations concrètes pour renforcer la participation des opérateurs togolais au marché intra-africain, un marché de 1,4 milliard de consommateurs.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Contrôles plus tatillons

Contrôles plus tatillons

La Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI) a lancé une alerte à l'attention des opérateurs économiques : l'Union européenne accélère la cadence de ses contrôles sur les importations de produits animaux.

Le karité, trésor rural à préserver absolument

Le karité, trésor rural à préserver absolument

Le Togo, septième producteur mondial de karité avec près de 50 000 tonnes d'amandes par an, s'apprête à lancer un projet de gestion durable de cette filière, en partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) et avec l'appui financier du Service forestier coréen.

Une alliance pour un cacao togolais d'excellence

Une alliance pour un cacao togolais d'excellence

La vice-présidente du Département des Yvelines (France) déléguée à la Coopération internationale, Marie-Hélène Aubert, a participé mercredi à l'inauguration du centre de fermentation du cacao de Blitta 3, fruit d'un partenariat de coopération décentralisée entre les Yvelines et la commune togolaise, engagés ensemble depuis 2007.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.