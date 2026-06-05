Lomé accélère son intégration au marché africain

Le Togo a organisé jeudi une évaluation nationale de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), à l'initiative du ministère du Commerce et du Contrôle de la qualité.

Les progrès sont réels : ratification du protocole par le Parlement, mise en place d'un comité national de suivi, facilitation des échanges commerciaux et déploiement de chaînes de valeur agricoles régionales, exemption de visa pour tous les ressortissants africains.

Des défis importants subsistent néanmoins : insuffisance des infrastructures de transport, systèmes de paiement transfrontaliers peu développés, lourdeurs administratives aux frontières et manque de compétitivité des entreprises locales.

Les travaux, qui s'achèvent vendredi, devront déboucher sur des recommandations concrètes pour renforcer la participation des opérateurs togolais au marché intra-africain, un marché de 1,4 milliard de consommateurs.