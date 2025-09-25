Rubriques

Lutte contre le terrorisme : le Togo veut rendre plus efficace son dispositif de gel des avoirs

Un atelier de deux jours rassemble depuis jeudi à Lomé officiels, experts et acteurs nationaux pour discuter du renforcement de la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, un outil jugé essentiel dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Les participants à la réunion © DR

Malgré l’existence d’un cadre juridique et réglementaire, une évaluation mutuelle récente a montré que le dispositif togolais reste peu opérationnel. Parmi les difficultés relevées figurent : l’insuffisance du cadre juridique et institutionnel, la lenteur des procédures de notification aux acteurs concernés et une mobilisation partielle des parties prenantes.

Dans un contexte marqué par des attaques terroristes récurrentes, l’efficacité et la réactivité dans la mise en œuvre de ces sanctions apparaissent comme un impératif stratégique pour préserver la sécurité nationale, a rappelé le directeur de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières), Tchaa Bignonsi Aquiteme.

Pour répondre aux exigences du Conseil de sécurité des Nations unies et du Groupe d’action financière (GAFI), le Togo a désigné une autorité compétente en matière de gel et mis en place la Commission consultative sur les mesures de Gel administratif (CCGA).

Cette commission a pour mission de coordonner et d’assurer l’application rigoureuse des sanctions financières ciblées, qui sont des mesures préventives indépendantes des procédures pénales, visant à décourager les soutiens au terrorisme, perturber leurs plans et assécher leurs sources de financement.

Lors de l’ouverture des travaux, Tchaa Bignonsi Aquiteme qui représentait le président de la CCGA a invité toutes les parties à soutenir les efforts de la commission afin de garantir l’efficacité du dispositif.

« Ces mesures exigent la participation inclusive de tous les acteurs nationaux pour être efficaces », a-t-il déclaré, appelant à une meilleure synergie et à des recommandations concrètes issues des débats.

Conformité et efficacité

L’atelier vise notamment à clarifier les attributions des autorités compétentes, harmoniser les procédures et favoriser la coopération entre acteurs publics et privés, afin que le Togo puisse appliquer les sanctions financières de manière rapide, rigoureuse et conforme aux standards internationaux.

‘L’Afrique est préoccupée par l’incidence croissante du crime organisé, de la corruption, du terrorisme ainsi que l’effet néfaste que ces problèmes exercent sur la paix, la sécurité et le développement’, déclaré Akou mawusse Adetou Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l’Economie et des Finances.

Le ministère est en première ligne dans ce combat de longue haleine 

