Recettes fiscales : une hausse de 10,8 % attendue en 2026

La mobilisation des recettes fiscales reste un axe stratégique majeur pour les finances publiques en 2026.

Selon les projections officielles, l’Office Togolais des Recettes (OTR) prévoit de collecter 1 338,9 milliards de Fcfa au cours de l’exercice budgétaire à venir.

Cet objectif marque une hausse de 10,8 % par rapport à 2025.

Une progression qui traduit la volonté des autorités de renforcer l’autonomie financière de l’État et de réduire progressivement la dépendance aux financements extérieurs.

Dans le détail, les recettes attendues se répartissent entre :

700 milliards provenant des impôts intérieurs

638,8 milliards issus des douanes et droits indirects.

Cette structure confirme le rôle central des administrations fiscales et douanières dans le financement de l’action publique, tout en soulignant l’importance d’un élargissement continu de l’assiette fiscale.

Les recettes fiscales projetées représenteront 48,7 % du budget général de l’État, arrêté à 2 751,5 milliards pour l’année 2026. Elles constituent donc un pilier essentiel de la politique budgétaire du Togo.

Une fois mobilisées, ces ressources permettront de renforcer les capacités d’investissement, de financer les dépenses sociales, de soutenir les projets de développement dans des secteurs prioritaires tels que l’eau, la santé, l’éducation, l’agriculture et l’électricité.

Pour atteindre cet objectif, l’OTR devra poursuivre les réformes déjà engagées, notamment en matière de modernisation des procédures de collecte, de digitalisation des services et de sécurisation des recettes. L’enjeu est de capitaliser sur les acquis récents tout en améliorant l’efficacité administrative.

Par ailleurs, les autorités entendent intensifier la sensibilisation au civisme fiscal. L’objectif est d’encourager les contribuables à s’acquitter volontairement de leurs obligations, dans un climat de confiance et sans contrainte excessive.