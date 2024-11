Renforcement de la coopération avec la province du Hebei

La directrice générale de l'Association provinciale de la culture d'entreprise du Hebei, en Chine, Lisa Yan, actuellement en séjour à Lomé, a échangé lundi avec des acteurs clés du secteur privé, représenté notamment par Kwassi José Syménouh, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI).

Lors de cette rencontre, Mme Lisa Yan a exprimé son ambition d'explorer les perspectives de coopération économique et commerciale entre le Togo et la province du Hebei, située à l'est de la Chine.

Cette région, reconnue pour son potentiel industriel et son dynamisme économique, pourrait devenir un partenaire stratégique pour le Togo dans sa quête de diversification.

La province du Hebei est un pôle industriel stratégique, abritant des secteurs clés tels que les mines, les industries lourdes, les produits pharmaceutiques, et le commerce électronique.

Grâce à son développement rapide, cette région joue un rôle crucial dans l’économie chinoise et pourrait offrir des opportunités uniques aux entreprises togolaises, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, et de l’agriculture.