Risques calculés

La gouvernance des risques dans le secteur des finances et des assurances va connaître une avancée tournant avec la création de l'Association pour le Management des Risques et des Assurances au Togo (AMRAT).

La nouvelle entité organise une première rencontre internationale à l'occasion de son lancement inaugural prévu le 2 février prochain à Lomé.

L'événement réunira des acteurs publics et privés, nationaux et internationaux, impliqués dans les enjeux de la gouvernance des risques dans les secteurs de la finance, des banques et de l'assurance.

Le management des risques consiste à identifier, évaluer et anticiper tous les dangers qui peuvent menacer une entreprise ou une institution financière : risques financiers (faillite, pertes importantes), risques opérationnels (fraudes, erreurs humaines), risques technologiques (cyber-attaques, pannes informatiques), ou encore risques réglementaires (non-conformité aux lois).

Dans le secteur bancaire et financier, où circulent d'énormes capitaux, une mauvaise gestion des risques peut entraîner des conséquences catastrophiques : faillites, pertes d'épargne des clients, crises financières systémiques. D'où l'importance cruciale d'intégrer ces pratiques dans la stratégie des entreprises.

L'ambition des initiateurs de l'AMRAT est de fédérer les énergies entre décideurs publics, entreprises et partenaires internationaux autour des enjeux liés à la gestion des risques, dans un contexte régional où les institutions financières et bancaires restent très exposées.

L'AMRAT veut promouvoir les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de management des risques dans les entreprises et les administrations.

Consciente que les risques ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, la nouvelle structure veut aller au-delà du Togo pour œuvrer à amener les établissements financiers et autres acteurs de l'économie africaine francophone à intégrer le management des risques dans leurs stratégies de développement.

Dans l'espace UEMOA, où les systèmes bancaires sont interconnectés et où une crise dans un pays peut rapidement se propager aux autres, cette approche régionale s'avère indispensable.