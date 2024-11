Simplification des démarches administratives

Les contribuables peuvent désormais effectuer leurs demandes de timbre fiscaux en ligne grâce à un service mis en place par l'Office Togolais des Recettes (OTR).

Ces e-timbres devraient simplifier les démarches administratives.

Les timbres fiscaux électroniques sont une alternative numérique aux timbres fiscaux traditionnels utilisés pour le règlement de certaines formalités administratives, comme l'obtention de documents officiels (passeports, cartes d'identité, certificats, etc.) ou le paiement de droits divers.

Pour l’administration, les timbres fiscaux digitaux permettent une amélioration de la gestion des recettes fiscales et une réduction des pratiques frauduleuses. Pour les usagers, ils offrent simplicité, rapidité, et sécurité dans l’accomplissement des démarches administratives.

En adoptant cette solution numérique, de nombreux pays, dont le Togo, modernisent leurs services publics et favorisent une administration plus efficace et accessible à tous.