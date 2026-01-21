Subventions pétrolières : l’État choisit l’équilibre

Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des Togolais, le gouvernement entend poursuivre en 2026 sa politique de subvention des produits pétroliers.

Selon les prévisions budgétaires, cette mesure représentera un coût estimé à 14,2 milliards de Fcfa pour l’Etat.

Cette subvention vise principalement à amortir l’impact des prix des carburants sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, dans un contexte économique international marqué par l’instabilité et la volatilité des cours du pétrole.

Sans ce mécanisme, la hausse des prix à la pompe pourrait accentuer les tensions inflationnistes et fragiliser davantage le pouvoir d’achat.

L’enveloppe prévue pour cette année est toutefois en nette baisse par rapport à celle de 2025, où les subventions atteignaient 25 milliards. Cette réduction traduit la volonté des autorités de rationaliser les dépenses tout en maintenant un filet de protection sociale.

Face aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI), qui plaide pour la vérité des prix de l’essence et une réorientation des subventions vers des mécanismes ciblés de soutien aux ménages vulnérables, le gouvernement opte pour une approche équilibrée. L’objectif est de concilier discipline budgétaire et stabilité sociale.

Dans cette logique prudentielle, les prix à la pompe resteront en dessous des niveaux qu’imposerait le marché international.

Actuellement, le litre de gasoil est maintenu à 695 francs, celui du super sans plomb à 680 francs, tandis que le pétrole lampant est vendu à 650 francs.