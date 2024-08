Transfert de Mobile Money Inter-Réseau : nouvelle application

Une nouvelle application mobile nommée Kobo Cash a été lancée à Lomé, offrant une solution innovante pour le transfert de mobile money inter-réseau sous-régional.

Cette appli permet aux utilisateurs de réaliser des transactions à travers plusieurs pays de la sous-région sans avoir besoin de se déplacer.

Kobo Cash permet de transférer des fonds de manière rapide et sécurisée entre différents réseaux mobiles. Par exemple, un utilisateur au Togo peut désormais envoyer de l'argent depuis son compte Tmoney vers un compte Flooz au Bénin en seulement quelques clics.

En plus des transferts de fonds, Kobo Cash offre la possibilité d'effectuer des paiements marchands.

Cette fonctionnalité facilite les transactions commerciales tant au niveau local qu'international, permettant ainsi aux utilisateurs de payer leurs achats auprès de divers commerçants.

Le lancement de Kobo Cash est une avancée significative pour l'économie sous-régionale, en particulier pour les transactions financières en Afrique de l'Ouest. En simplifiant et en sécurisant les transferts de fonds, cette application facilite les échanges économiques et contribue à l'intégration financière entre les pays de la région.

Kobo Cash représente une étape importante vers l'amélioration de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. En rendant les transferts d'argent et les paiements marchands plus accessibles et plus sûrs, cette application pourrait jouer un rôle crucial dans le développement économique et le renforcement des liens commerciaux entre les pays de la sous-région.