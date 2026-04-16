Un ancrage local

Dans le paysage bancaire togolais, peu d'institutions ont connu une trajectoire aussi rapide et aussi solide que Coris Bank International Togo (CBI Togo). Arrivée comme 10ème banque lors de son installation, elle occupe aujourd'hui la 3ème place sur 14 établissements financiers, et ses dirigeants ne s'en contentent pas.

Derrière CBI Togo se profile un groupe bancaire d'envergure continentale. Fondé en 2008 à Ouagadougou, Coris Bank International s'est imposé en moins de deux décennies comme l'un des acteurs bancaires les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest et Centrale, présent dans une quinzaine de pays.

Sa force : une stratégie d'expansion rigoureuse, ancrée dans les réalités économiques et sociales de chaque marché local. À l'échelle du groupe, les indicateurs sont solides : un Produit Net Bancaire de 3,8 milliards d'euros et plus de 789 millions d'euros de fonds propres consolidés en 2024, garantissant une large conformité aux normes prudentielles internationales.

Au Togo, la progression de CBI est tout aussi remarquable. Avec environ 14,90% de parts de marché en total bilan, la banque a su s'imposer rapidement dans un secteur compétitif. Les chiffres témoignent de cette dynamique : le total bilan est passé de 140 milliards Fcfa en 2018 à 528 milliards en septembre 2024, soit une hausse de 23% sur les trois dernières années.

Les dépôts clientèle atteignent 310 milliards, tandis que les crédits nets s'établissent à 206,9 milliards, en progression de 15,7% par rapport à 2023.

Pour le directeur général Alassane Kaboré, l'objectif est d’atteindre la première ou la deuxième place du secteur bancaire togolais.