Un entrepreneur à la tête de la CCI-Togo

José Kwassi Symenouh a été élu vendredi à la présidence de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo (CCI-Togo) pour un mandat de quatre ans, marquant ainsi un tournant important pour cette institution clé du paysage économique togolais.

L'élection de Symenouh met fin à la mission de la délégation spéciale consulaire dirigée par Nathalie Bitho pendant trois ans, ouvrant la voie à une nouvelle ère de leadership au sein de la CCI-Togo.

José Kwassi Symenouh, expert en assurances et ancien président de l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET), est déterminé à transformer la CCI-Togo en un acteur majeur du développement économique du pays.

Dès son élection, il a souligné l'importance de la coopération pour "construire notre pays, à lancer le décollage économique et à atteindre les objectifs que nous sommes fixés." Ses ambitions sont claires : renforcer la position de la chambre dans les négociations économiques et promouvoir la production locale pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

L'une des priorités du nouveau président est la promotion de la production locale. Symenouh a exprimé sa volonté de lutter contre la concurrence déloyale et de soutenir les secteurs agricoles du pays.

"Nous avons des choses à faire chez nous. Au lieu d'importer des marchandises, il faut réduire la dépendance des importations et pouvoir travailler sur le renforcement des domaines agricoles," a-t-il déclaré, montrant ainsi sa détermination à renforcer l'autonomie économique du Togo.

Le développement du secteur touristique et hôtelier figure également parmi les projets prioritaires de José Kwassi Symenouh.

Il envisage de valoriser les sites touristiques du pays en collaboration avec les autorités, dans le but d'attirer davantage de visiteurs et de dynamiser l'économie locale. "Il y a des sites touristiques qu'il devrait valoriser, et la chambre de commerce pourra accompagner les gouvernements pour arriver à cela," a-t-il affirmé, démontrant son engagement à faire du tourisme un levier de croissance pour le Togo.

Enfin, Symenouh prévoit de promouvoir des pratiques durables et de renforcer la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Il souhaite que les entreprises togolaises adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement tout en contribuant au bien-être des communautés locales.

Avec son élection à la tête de la CCI-Togo, José Kwassi Symenouh apporte une vision ambitieuse et des projets structurants qui, s'ils sont réalisés, pourraient transformer significativement le paysage économique du Togo au cours des prochaines années.