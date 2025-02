Un marché immobilier en forte croissance

Le 10ᵉ Salon de l’immobilier (FESTIMMO) aura lieu du 9 au 11 mai 2025 à Lomé.

Depuis sa création, FESTIMMO s’est imposé comme une plateforme de référence, réunissant chaque année les acteurs clés du domaine : promoteurs immobiliers, investisseurs, urbanistes, architectes, banques, particuliers et institutions publiques. L’édition 2025 accueillera plus de 300 exposants et devrait attirer environ 30 000 visiteurs, confirmant ainsi son rôle de catalyseur du développement immobilier.

L’évènement est organisé par la Fédération Togolaise de l’Immobilier.

Le salon proposera un programme varié avec des expositions, des conférences thématiques et des rencontres B2B. Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les nouvelles tendances du marché, les innovations en matière de construction et de financement, ainsi que les meilleures stratégies d’investissement.

À l’occasion de ce 10ᵉ anniversaire, FESTIMMO 2025 mettra l’accent sur l’innovation et l’adaptation aux nouvelles réalités du marché, explique Romuald Akitani, directeur exécutif du Salon.