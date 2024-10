Un partenaire clé pour le développement du Togo

Le président Faure Gnassingbé a reçu lundi Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Lors de l'entretien, M. Ould Tah a présenté au chef de l'État les dernières évolutions au sein de la BADEA et a souligné l'importance du partenariat avec le Togo, un pays avec lequel la banque entretient des relations de longue date.

Il a notamment réitéré l’appui de la banque et du Groupe de coordination arabe pour accompagner le Togo dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie et l'agriculture.

La BADEA est une institution financière créée en 1974, visant à renforcer les liens économiques, financiers et techniques entre les pays arabes et africains. Elle a pour mission principale de soutenir le développement économique et social des pays africains, notamment à travers le financement de projets publics et privés ayant un impact social et économique significatif.

La Banque est un partenaire de longue date du Togo, contribuant activement à la réalisation de projets dans plusieurs secteurs vitaux. Elle appuie notamment des initiatives dans les domaines des infrastructures routières, de l'hydraulique, de l'énergie, de l'éducation et de la santé, visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Ces projets incluent la réhabilitation et la construction de routes, l’accès à l’eau potable, ainsi que le développement des infrastructures énergétiques nécessaires pour soutenir la croissance économique du pays.

En outre, la BADEA accompagne également le secteur privé togolais à travers des appuis techniques et financiers, contribuant ainsi au développement des petites et moyennes entreprises (PME) et à la promotion de l’entrepreneuriat au Togo. Grâce à ses interventions, l'institution aide le pays à renforcer sa compétitivité économique et à attirer davantage d’investissements.

La rencontre du jour marque un nouveau jalon dans le renforcement de la coopération entre le Togo et la BADEA.

Cette relation solide et de longue durée constitue un levier important pour la réalisation des objectifs de développement du pays, en particulier dans le cadre de la Feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui vise à transformer l’économie togolaise tout en améliorant les conditions de vie de ses citoyens.

Le secteur des infrastructures, crucial pour le développement du pays, continuera d’être au cœur de la coopération avec la BADEA, notamment à travers des projets de construction de routes et d'amélioration des réseaux d’électricité et d'eau potable.

De plus, l’accent sera également mis sur des secteurs stratégiques comme l'agriculture, qui représente une part importante de l’économie togolaise et joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire.