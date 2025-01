Une bourse de la sous-traitance pour accompagner les TPME

Le secteur privé se prépare à accueillir une bourse de sous-traitance dédiée aux Très Petites et Moyennes Entreprises (TMPE). Cette initiative, qui devrait être opérationnelle prochainement, vise à renforcer l’intégration des TMPE dans les chaînes de valeur des grandes entreprises du pays.

La bourse prendra la forme d’une plateforme numérique, où les grandes entreprises pourront soumettre leurs besoins en marchés. Les TMPE qualifiées pourront alors y accéder et transmettre leurs propositions pour exécuter ces contrats.

Ce projet, annoncé lors des Journées du Secteur Privé, s’inscrit dans une volonté de créer davantage d’opportunités pour ces entreprises qui représentent la majorité des structures économiques du pays mais dont la contribution au PIB reste encore faible.

Les discussions entre les différentes parties prenantes ont abouti à la nécessité d’accélérer les réflexions pour mettre en place un cadre légal encadrant cette bourse de sous-traitance. Le gouvernement a salué cette avancée, soulignant que ce partenariat permettra de dynamiser l’économie.

La ministre du Commerce, Rose Kayi Mivédor-Sambiani, a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir le secteur privé.

‘Au regard de l’importance du secteur privé dans le développement socio-économique durable de notre pays, il est plus que normal que sa promotion soit au cœur de l’action du gouvernement. Il faut juste corriger le déficit de synergie d’action et de collaboration entre les grandes entreprises et les TMPE, un déficit qui est souvent l’une des causes de cette situation’, a-t-elle déclaré.