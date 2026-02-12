Une taxe qui ne rapporte pas grand chose

Au Togo, un droit de timbre de 5 000 Fcfa est appliqué par l’Office togolais des recettes (OTR) au titre de la taxe sur les billets d’avion (TEBA).

Elle est censée accompagner la dynamique du secteur aérien, portée ces dernières années par la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la hausse attendue du trafic passager.

Pourtant, les chiffres peinent à suivre.

À fin octobre 2025, les recettes de la TEBA s’élèvent à 141,1 millions, pour une prévision annuelle de 416,3 millions.

Le rendement de cette taxe reste inférieur aux attentes et les perpectives pour 2026 ne sont pas très bonnes.

La TEBA est-elle la solution pour accompagner le développement du secteur aérien au Togo ?