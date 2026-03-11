300 étudiants togolais relèvent le défi de l'innovation technologique

L'édition 2026 du Crunch Time Innovation a débuté mercredi à Lomé, avec le soutien de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM).

Initiée par l'École Polytechnique de Lomé (EPL), cette compétition réunit cette année 300 étudiants en ingénierie et filières techniques autour d'un défi commun : concevoir des innovations technologiques et des solutions numériques répondant aux besoins concrets des entreprises togolaises.

Dans un contexte marqué par un déficit d'expertise nationale en ingénierie, le Crunch Time Innovation trace une voie concrète vers des filières stratégique, et positionne le Togo comme un terreau fertile pour l'innovation technologique africaine.