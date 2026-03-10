La recherche scientifique africaine face aux défis du continent

Des ministres africains en charge de l'enseignement supérieur et des experts de la recherche scientifique participent depuis lundi à Lomé à une conférence consacrée à l'harmonisation des politiques nationales de recherche en Afrique.

Ces travaux se tiennent en marge de la 7ᵉ édition des journées scientifiques du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, et visent à mobiliser les décideurs autour des investissements dans la recherche scientifique continentale.

Les échanges portent sur des priorités concrètes : transition énergétique, transformation numérique, sécurité alimentaire et gouvernance locale. Les participants ont plaidé pour un renforcement de la coopération scientifique entre États africains face à ces défis communs.

« La recherche scientifique doit être non seulement ouverte mais aussi porteuse de solutions concrètes pour le développement du continent », a souligné le ministre togolais de l'Éducation nationale, Mama Omorou.

Diaka Sidibé, présidente en exercice du conseil des ministres du CAMES, a pour sa part insisté : « L'intégration scientifique est aujourd'hui une condition de notre visibilité internationale et de notre capacité à mobiliser des partenariats stratégiques. »

Le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur est une organisation intergouvernementale.

Il a pour vocation de coordonner et harmoniser les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique entre ses États membres. Il assure la reconnaissance mutuelle des diplômes et titres universitaires, l'évaluation et l'accréditation des établissements d'enseignement supérieur, la promotion de la mobilité académique entre pays membres et le renforcement des capacités de recherche scientifique en Afrique.