Audit national sur le budget de l’éducation

La Cour des comptes a lancé mardi une mission de contrôle financier couvrant l’ensemble des régions éducatives du pays. 

L’éducation placée sous le regard de la Cour des comptes © republicoftogo.com

L’opération vise à examiner la gestion des fonds alloués au secteur dans le cadre de la loi de finances 2024.

L’objectif est de garantir la régularité, la transparence et la bonne gouvernance dans l’utilisation des ressources publiques.

La Cour des comptes exerce un rôle fondamental dans le contrôle de la gestion publique. Elle juge les comptes des comptables publics, vérifie la gestion des établissements et entreprises publics, réalise des audits sur les finances et la comptabilité publiques à la demande du gouvernement ou du Parlement.

À l’issue de chaque mission, la Cour élabore un rapport détaillé assorti de recommandations destinées à corriger les insuffisances constatées et à renforcer la gestion publique.

