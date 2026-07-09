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Bac : bons résultats cette année

Le baccalauréat deuxième partie affiche cette année un taux de réussite de 81,29 %, toutes séries confondues, contre 72,63 % l'an dernier.

Et maintenant, quelle filière choisir ? © republicoftogo.com

Le baccalauréat deuxième partie affiche cette année un taux de réussite de 81,29 %, toutes séries confondues, contre 72,63 % l'an dernier.

Sur l'ensemble des candidats, 44 328 sont admis d'emblée. 17 329 autres, déclarés admissibles, devront passer par l'oral.

Le bac deuxième partie ouvre la voie à l'enseignement supérieur : les universités publiques ou le privé.

Reste maintenant l'étape de l'orientation pour les nouveaux bacheliers et leurs familles.

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