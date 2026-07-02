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Echec aux examens et suicides

Deux lycéennes se sont donné la mort après avoir échoué à leurs examens de fin d’année, l'une au BAC I, l'autre au BEPC. 

Il devait exister une fragilité psychologique des élèves © republicoftogo.com

Deux lycéennes se sont donné la mort après avoir échoué à leurs examens de fin d’année, l'une au BAC I, l'autre au BEPC. 

Des drames qui ont poussé l'Union togolaise des associations de parents d'élèves (UTAPE) à lancer un appel urgent aux familles.

L'UTAPE appelle les parents à changer de regard sur l'échec scolaire. 

L'échec aux examens n'est pas une fatalité. C’est aussi une opportunité de rebondir.

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