Echec aux examens et suicides

Deux lycéennes se sont donné la mort après avoir échoué à leurs examens de fin d’année, l'une au BAC I, l'autre au BEPC.

Des drames qui ont poussé l'Union togolaise des associations de parents d'élèves (UTAPE) à lancer un appel urgent aux familles.

L'UTAPE appelle les parents à changer de regard sur l'échec scolaire.

L'échec aux examens n'est pas une fatalité. C’est aussi une opportunité de rebondir.