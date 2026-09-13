Rubriques

Tendances:
Éducation

C'est bien la rentrée !

Un communiqué circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux annonce un report de la rentrée scolaire du 14 au 21 septembre 2026. Cette information est fausse.

Les fausses infos sont malheureusement une constante © republicoftogo.com

Un communiqué circulant depuis quelques jours sur les réseaux sociaux annonce un report de la rentrée scolaire du 14 au 21 septembre 2026. Cette information est fausse.

La rentrée pour le préscolaire, le primaire ainsi que le secondaire général et technique reste bel et bien fixée au lundi 14 septembre.

Ce type de rumeur n'est malheureusement pas nouveau. 

L'auteur ou les auteurs de cette nouvelle rumeur semblent viser, une fois de plus, à créer une confusion inutile chez les parents et les élèves, à la veille de la reprise des cours. 

Une démarche aussi vaine que regrettable, qui ne fait que compliquer inutilement l'organisation des familles à un moment déjà chargé de l'année.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

150.000 kits scolaires distribués aux filles du primaire

150.000 kits scolaires distribués aux filles du primaire

Le lancement de la deuxième édition de la campagne nationale de distribution de kits scolaires s'est déroulé mardi à Blitta Gare, présidée par la ministre secrétaire générale de la Présidence du Conseil, Sandra Ablamba Johnson, qui représentait Faure Gnassingbé.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.