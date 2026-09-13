Nouvelles langues étrangères au programme
L'Université de Lomé veut renforcer les compétences linguistiques.
L'Université de Lomé veut renforcer les compétences linguistiques.
Dès la rentrée d'octobre, quatre nouvelles langues étrangères seront proposées : le portugais, le russe, le turc et le chinois (déjà enseigné à l’Institut Confucius).
L'objectif est d'aller au-delà du français et de l'anglais, dans un contexte où les entreprises togolaises se tournent de plus en plus vers les marchés extérieurs, à la recherche de visibilité et de compétitivité.
La pratique de langues étrangères est peu développée au Togo. L’Anglais est une nécessité avec des voisins anglophones comme le Ghana et le Nigeria.