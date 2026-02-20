Choisir sa filière en amont

Rapprocher l’école du monde du travail. C’est l’ambition du Forum des métiers, des compétences et d’orientation professionnelle (FOMECOP) qui s’est ouvert jeudi à Lomé.

Porté par des organisations de la société civile, la rencontre se veut un espace d’échanges entre conseillers d’orientation, entreprises, centres de formation et jeunes, notamment les futurs bacheliers. L’objectif est de guider chaque participant vers une filière porteuse, adaptée à ses ambitions et aux réalités du marché.

Il ne s’agit plus seulement d’obtenir un diplôme, mais de préparer une génération capable de créer de la valeur et de contribuer activement au développement du pays.

Les entreprises présentes exposent leurs besoins en compétences, tandis que les centres de formation détaillent leurs offres, ouvrant ainsi des perspectives tangibles d’insertion professionnelle.