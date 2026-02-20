Rubriques

Tendances:
Éducation

Choisir sa filière en amont

Rapprocher l’école du monde du travail. C’est l’ambition du Forum des métiers, des compétences et d’orientation professionnelle (FOMECOP) qui s’est ouvert jeudi à Lomé.

Certains secteurs recrutent, d'autres non © republicoftogo.com

Rapprocher l’école du monde du travail. C’est l’ambition du Forum des métiers, des compétences et d’orientation professionnelle (FOMECOP) qui s’est ouvert jeudi à Lomé.

Porté par des organisations de la société civile, la rencontre se veut un espace d’échanges entre conseillers d’orientation, entreprises, centres de formation et jeunes, notamment les futurs bacheliers. L’objectif est de guider chaque participant vers une filière porteuse, adaptée à ses ambitions et aux réalités du marché.

Il ne s’agit plus seulement d’obtenir un diplôme, mais de préparer une génération capable de créer de la valeur et de contribuer activement au développement du pays. 

Les entreprises présentes exposent leurs besoins en compétences, tandis que les centres de formation détaillent leurs offres, ouvrant ainsi des perspectives tangibles d’insertion professionnelle.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

L’audace scientifique des jeunes Togolaises

L’audace scientifique des jeunes Togolaises

Le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, a présidé mardi à Lomé la cérémonie de distinction des lauréates de l’édition 2025 du concours « Reine des sciences et technologies ».

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.