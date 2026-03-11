Davantage d'harmonisation des programmes

Les experts de la Commission mixte du Parlement de la Cédéao sont réunis à Lomé jusqu'à vendredi pour aligner les programmes éducatifs des États membres sur les besoins réels du marché de l'emploi régional.

Ces travaux visent à évaluer la pertinence des contenus, du primaire à l’université, ainsi que la qualité de la formation technique et professionnelle, afin d'améliorer l'employabilité des jeunes et la productivité des entreprises dans l'espace communautaire.

« À travers l'éducation, nous façonnons l'avenir de nos sociétés. Il s'agit de transformer la jeunesse en un levier stratégique pour bâtir un avenir prospère », a déclaré la présidente du Parlement, Maïmounatou Ibrahima.

Les échanges portent notamment sur l'harmonisation des programmes nationaux, l'orientation des filières vers les secteurs économiques porteurs et l'adéquation entre formation et marché du travail ouest-africain.