Première édition de la Foire nationale des inventions et de l'innovation

Le ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique, Gado Tchangbédji, a lancé mercredila première édition de la Foire des inventions et de l'innovation, co-organisée par le gouvernement et la Chambre de Commerce et d'Industrie.

Gado Tchangbédji © republicoftogo.com

Durant trois jours, cette plateforme nationale réunira inventeurs, chercheurs, startups, établissements d'enseignement supérieur et entreprises autour d'un objectif commun : faire se rencontrer l'invention et l'investisseur, la recherche et l'entreprise, l'idée et le marché.

« La science, la recherche et l'innovation peuvent devenir des chemins de réalisation entrepreneuriale et d'impact », a souligné le ministre.

