Contribution à l'économie de la connaissance

Une Ecole polytechnique sera prochainement créée à Lomé.

Il s’agit d’une fusion de l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI) et du Centre informatique et de calcul (CIC), dans le respect des exigences et standards internationaux des grandes écoles d’ingénieurs.

Sa finalité sera d’offrir des formations dans les parcours licence professionnelle, master-ingénieur et doctorat, ainsi que des doubles diplômes master-ingénieur et docteur-ingénieur avec des partenaires internationaux.

Cette fusion permettra d’intégrer, dans une structure cohérente et sous une même gouvernance, différentes branches techniques de formation d’ingénieurs de terrain à différents grades pour les besoins de développement industriel du pays afin de contribuer à l’économie de la connaissance et de jouer le rôle de levier pour le développement industriel du Togo.