Coopération avec la Russie à l'université de Lomé

Anicet Gabriel Kotchofa © DR

L’Université de Lomé (UL) accueillera l’année prochaine un centre d’apprentissage de la langue russe et un autre consacré au développement de drones civils.

Une annonce faite par le Béninois Anicet Gabriel Kotchofa, ‘ambassadeur de l’Éducation russe dans le monde’. Un titre honorifique accordé par Moscou afin de promouvoir les valeurs russes à l’international. 

Le futur centre d’apprentissage de russe aura pour vocation de préparer les étudiants boursiers togolais à leur séjour académique en Russie. Objectif : faciliter leur intégration et optimiser leur réussite dans les filières de pointe auxquelles ils seront destinés.

Le Président de l’UL, Kossivi Hounaké, a salué une opportunité pour l’établissement qui dispose déjà d’un Institut Confucius destiné à l’apprentissage du Mandarin.

