Coopération universitaire Togo-Algérie

Des accords-cadres entre établissements d'enseignement supérieur du Togo et de l’Algérie seront signés prochainement, favorisant la mobilité des enseignants-chercheurs.

Le nombre de bourses offertes aux étudiants togolais sera également augmenté, avec un accent particulier sur les filières scientifiques et technologiques.

Ces annonces ont été faites à l'issue d’une rencontre entre le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbedji, et l'ambassadeur algérien à Lomé, Hocine Mezoued.