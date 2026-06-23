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Mind Education, leadership, talents : l'IYF investit dans la jeunesse

L’ONG sud-coréenne International Youth Fellowship (IYF) et le ministère de l'Éducation nationale ont signé un accord de coopération de dix ans destiné à renforcer le système éducatif togolais et à accompagner le développement de la jeunesse.

Le secrétaire général du ministère de l'Education, Ahiya Barakpété, et le représentant de l’IYF au Togo, Young Sam Kim © DR

L’ONG sud-coréenne International Youth Fellowship (IYF) et le ministère de l'Éducation nationale ont signé un accord de coopération de dix ans destiné à renforcer le système éducatif togolais et à accompagner le développement de la jeunesse.

Dans le cadre de ce partenariat, l'IYF déploiera son programme Mind Education et plusieurs projets innovants visant à renforcer les capacités des enseignants, des personnels d'encadrement et des apprenants, tout en révélant et valorisant les talents de la jeunesse togolaise.

Active dans de nombreux pays, l'IYF œuvre dans les domaines du développement personnel, du leadership et de l'entrepreneuriat. Au Togo, elle s'est déjà illustrée par l'organisation régulière de camps de jeunesse promouvant la diversité culturelle, les valeurs citoyennes et l'esprit entrepreneurial.

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