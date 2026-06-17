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Création d'un collège scientifique d'excellence pour les meilleurs

Le Togo va se doter d'un collège scientifique. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, qui entend ainsi offrir aux meilleurs élèves s un cadre de formation d'excellence orienté vers les sciences, les technologies et l'innovation.

Mama Omorou © republicoftogo.com

Le Togo va se doter d'un collège scientifique. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, qui entend ainsi offrir aux meilleurs élèves s un cadre de formation d'excellence orienté vers les sciences, les technologies et l'innovation.

« Les meilleurs seront retenus pour intégrer cet établissement afin que parmi eux émergent les médecins, les ingénieurs et les scientifiques de demain », a déclaré le ministre.

L'initiative répond à un double enjeu : renforcer l'excellence académique et réduire le fossé entre les formations proposées et les besoins réels du marché de l'emploi togolais, un pays qui ambitionne de bâtir une économie moderne fondée sur le capital humain et l'innovation.

En formant dès le collège une élite scientifique, le gouvernement parie sur l'avenir : celui d'un Togo capable de produire ses propres experts, de réduire sa dépendance aux compétences étrangères et de relever les défis technologiques des prochaines décennies.

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