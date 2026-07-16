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La BID finance des laboratoires de recherche

La Banque islamique de développement (BID) apporte son soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. 

Le ministre en compagnie de la délégation de la BID © republicoftogo.com

La Banque islamique de développement (BID) apporte son soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. 

Basée à Djeddah, en Arabie saoudite, cette institution financière regroupe 57 pays membres et accompagne depuis plusieurs années le Togo dans des projets éducatifs et d'infrastructures.

À travers le Projet d'appui à la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement supérieur en sciences et ingénieries (PARESI), des laboratoires polyvalents de recherche seront prochainement installés dans les deux universités publiques du pays, ainsi qu'un laboratoire pédagogique à l'École normale supérieure (ENS) d'Atakpamé, dans la région des Plateaux.

Pour Gado Tchangbedji, ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce projet s'inscrit dans les efforts de modernisation de l'enseignement supérieur.

Agriculture, ingénierie, informatique, mathématiques, statistiques, transports et biotechnologie végétale : ce sont les principaux domaines ciblés par le PARESI, dont l'objectif est de combler le déficit de compétences dans des filières scientifiques et techniques jugées prioritaires pour le pays. 

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