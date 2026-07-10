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La Corée du Sud partage sa recette du développement avec les communes togolaises

L'International Youth Fellowship (IYF), organisation sud-coréenne présente au Togo depuis plusieurs années, entend renforcer son action auprès des collectivités territoriales.

Pascaline Dangbuie et Joseph Kim © DR

L'International Youth Fellowship (IYF), organisation sud-coréenne présente au Togo depuis plusieurs années, entend renforcer son action auprès des collectivités territoriales.

La commune de Golfe 7, dirigée par Pascaline Dangbuie, figure parmi les premières à bénéficier du programme ‘Mind Education’, une méthode  qui mise sur les compétences comportementales : confiance en soi, capacité à surmonter les blocages, esprit d'initiative.

L'IYF s'appuie sur l'expérience sud-coréenne. Il y a soixante ans, la Corée du Sud affichait un niveau de développement comparable à celui de plusieurs pays africains, avant de devenir l'une des économies les plus innovantes au monde, une transformation que l'organisation attribue en partie à l'investissement dans l'éducation.

« Investir dans l'éducation des jeunes et des enseignants, au-delà des connaissances académiques, revient à préparer une génération capable d'innover, de créer des richesses et de participer activement au développement de son territoire », explique Joseph Kim, l'un des responsables de l'IYF.

Fondée en Corée du Sud, l'IYF est une organisation non gouvernementale qui déploie des programmes éducatifs et de formation destinés à la jeunesse dans plusieurs pays, notamment en Afrique. 

Elle intervient à travers des séminaires, des formations et des activités culturelles axés sur le développement personnel et l'esprit d'entreprise, avec l'ambition de préparer les jeunes générations aux défis économiques et sociaux de leur pays.

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