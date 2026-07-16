Lecture et mathématiques : problèmes dans le primaire

Malgré les progrès enregistrés dans le développement de l'enseignement préscolaire, près de 70 % les élèves achèvent le cycle primaire sans maîtriser les compétences fondamentales en lecture et en mathématiques.

C'est ce qu'indiquent les données du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) piloté par des enseignants de l’université de Lomé.

Les chercheurs soulignent que l'éducation préscolaire améliore les résultats scolaires, confirmant les bénéfices des investissements précoces dans le capital humain, tout en identifiant des pistes pour réduire les inégalités éducatives.

Parmi les principales recommandations : une stratégie ciblée d'extension de l'enseignement préscolaire dans les communautés rurales et défavorisées, combinant construction d'établissements, déploiement d'enseignants qualifiés, mise à disposition de matériel pédagogique et soutien financier aux ménages vulnérables.

L'étude invite également le gouvernement et les organismes de protection sociale à mieux articuler développement du préscolaire, programmes de transferts monétaires et interventions en faveur de la protection de l'enfance.