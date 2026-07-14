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Nouvel élan pour les chaires UNESCO

Le Togo entend faire de ses chaires UNESCO des outils au service du développement. Réunis à Lomé, la Commission nationale pour l'UNESCO et les responsables des chaires des universités publiques ont décidé de renforcer leur coordination afin de mieux valoriser la recherche et l'expertise nationales.

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Le Togo entend faire de ses chaires UNESCO des outils au service du développement. Réunis à Lomé, la Commission nationale pour l'UNESCO et les responsables des chaires des universités publiques ont décidé de renforcer leur coordination afin de mieux valoriser la recherche et l'expertise nationales.

La rencontre de lundi a rassemblé les responsables des chaires consacrées aux énergies renouvelables, à la gestion de l'eau et aux TIC. Les échanges ont permis d'identifier les principaux défis et de définir de nouvelles pistes de collaboration.

Les participants ont notamment proposé la création d'une plateforme commune pour faciliter les échanges, développer des projets interdisciplinaires et mobiliser davantage de partenariats et de financements.

Les Chaires UNESCO sont des structures créées dans des universités ou des établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du programme UNITWIN/Chaires UNESCO, lancé par l'UNESCO en 1992.

Leur objectif est de renforcer la coopération internationale dans l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et le partage des connaissances.

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