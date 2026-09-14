Le système éducatif monte en gamme

Ce lundi 14 septembre marque la rentrée officielle des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Des millions d'élèves retrouvent le chemin des classes dans un contexte marqué par plusieurs avancées concrètes, fruit d'efforts soutenus ces dernières années pour moderniser le système éducatif.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, environ 4 000 enseignants sont recrutés en moyenne chaque année depuis cinq ans, un effort continu destiné à réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et à renforcer l'encadrement pédagogique des élèves. Cette politique s'accompagne d'une formation obligatoire pour les nouvelles recrues avant leur prise de fonction, ainsi que d'un déploiement particulier d'enseignants dans les filières scientifiques et techniques.

Sur le plan des infrastructures, la construction et la réhabilitation de milliers de salles de classe se poursuivent chaque année, accompagnées de la distribution gratuite de manuels scolaires et de la mise à disposition de tables-bancs supplémentaires, afin d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage et de réduire la surpopulation dans certains établissements.

Cette année scolaire introduit une innovation importante : les Classes-Métiers, dès le cours moyen au primaire et dans les collèges et lycées scientifiques. L'objectif est de rapprocher progressivement l'école du monde du travail, à travers deux heures hebdomadaires d'échanges avec des professionnels locaux et de la diaspora, des visites d'entreprises et des semaines scientifiques.

Ces dernières années ont également vu l'expérimentation de classes scientifiques axées sur une pédagogie plus pratique, le renforcement de l'encadrement pédagogique de proximité grâce à des inspecteurs itinérants et des cellules pédagogiques dans les établissements, ainsi que le développement des compétences oratoires des élèves à travers des activités d'expression et de débat.

D'année en année, le gouvernement confirme sa volonté de faire de l'éducation un levier central de développement, en conjuguant recrutement de personnel qualifié, amélioration des infrastructures et réformes pédagogiques innovantes.

Une dynamique qui vise, à terme, à offrir à chaque élève un cadre d'apprentissage plus moderne, plus qualitatif et mieux connecté aux réalités économiques.